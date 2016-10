Murray schlägt beim Tie- Break- Krimi in Wien auf

Einen Tag vorher (23. Oktober, ab 19 Uhr) spielen sich sechs Asse bei einem Tie- Break- Mini- Turnier 225.00 Euro aus. Am Montag bestätigte Wimbledon- Champion Andy Murray seinen Start, neben dem Briten sind auch Dominic Thiem, Jo- Wilfried Tsonga, Legende Goran Ivanisevic, der zweifache Wien- Sieger Tommy Haas und Marcus Willis am Start.

Marcus Willis? Ein 26- jähriger Tennislehrer aus England, der heuer als Nummer 772 der Welt nach einem Quali- Marathon sensationell in den Hauptbewerb von Wimbledon einzog, dort erst in der zweiten Runde an Roger Federer scheiterte. Warum spielt er in Wien mit? "Weil wir auch einen krassen Außenseiter dabei haben wollen", erklärt Turnier- Direktor Herwig Straka, "wir bieten eine lustige Mischung: Thiem als Publikumsliebling, Ivanisevic als alten Champion und aktuelle Größen wie Murray oder Tsonga."

Eine große Tennis- Show in zwei Stunden, der Preis wurde für die Fans attraktiv gestaltet - Straka: "Karten gibt’s ab 22 Euro. Das ist im Gegensatz zu anderen internationalen Turnieren ein echtes Schnäppchen. Bis zu 600 Fans sollen kommen!"

Thiem kämpft um Masters- Teilnahme

Extrem spannend wird der Weg für Thiem zum Masters nach London verlaufen. Im Jahresranking liegt er als Achter nach wie vor auf Final- Kurs, in der offiziellen Weltrangliste scheint er auf Platz zehn auf. Nach der Absage in Schanghai kuriert sich Thiem daheim aus, ein Training ist noch nicht möglich. Fast historisch: Erstmals seit 13 Jahren ist weder Roger Federer noch Rafael Nadal unter den Top 4.