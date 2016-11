Murray knapp vorm Thron, Thiem knapp vorm Masters

Andy Murray ist nur noch einen Sieg von der Weltranglistenführung entfernt. Dank seines 7:6(9)- 7:5- Viertelfinalerfolges beim Masters- Series- Turnier in Paris über den Tschechen Tomas Berdych heißt Dominic Thiems einziger verbliebener Gegner um die Teilnahme am Saison- Finale in London Jo- Wilfried Tsonga. Der Franzose hatte sein Viertelfinale gegen den Kanadier Milos Raonic noch vor sich.