Murray kampflos im Finale, nun wartet Tsonga

Tsonga steht damit erstmals in dieser Tennis- Saison in einem Endspiel und es kommt zum Duell zweier ehemaliger Wien- Sieger: Tsonga hatte 2011, Murray 2014 in der Stadthalle triumphiert. Der Weltranglisten- Zweite aus Schottland ist gegen Tsonga am Sonntag (14 Uhr) aber wohl Favorit.

29.10.2016, 17:18 AG/red