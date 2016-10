Muguruza gibt in Linz auf, Golubic im Halbfinale

Drei der Top vier der Setzliste haben das Halbfinale des Tennisturniers Generali Ladies in Linz erreicht. Im letzten Viertelfinale am späten Freitagabend kam für die topgereihte Spanierin Garbine Muguruza das Aus, sie gab beim Stand von 7:5, 3:6, 4:4 gegen die Schweizerin Viktorija Golubic auf. Muguruza steht aber als Teilnehmerin an den WTA- Finals fest.