Motorsport- Zoff! Indy- Star schießt gegen Hamilton

"Was soll ich sagen? Dieser Typ ist im Vorjahr in einer Meisterschaft angetreten, in der nur zwei Autos um den Titel gefahren sind - und er wurde Zweiter", weißt Kanaan auf das verlorene WM- Duell Hamiltons mit seinem Dauerrivalen Nico Rosberg.

Eine verbale Retourkutsche auf die Aussage des Briten. "Ich denke also nicht, dass er viel sagen kann", legt der brasilianische Indy- Pilot nach.

Lob gab es nur für Alonso, der laut Kanaan die Indy- Serie mit seinem Motorsport- Seitensprung "sehr bereichert" hat: "Es war wirklich eine Freude. Du bist bescheiden, nicht wie einer deiner Formel- 1-Kameraden, der im vergangenen Monat ein paar Kommentare von sich gegeben hat."