Motorrad- Mekka: Die besten Bilder vom Erzbergrodeo

Nur die schnellsten 500 Fahrer qualifizieren sich für den gediegenen und weltweit einzigartigen Höhepunkt des Sports: das Red Bull Hare Scramble. Oben im Video können Sie sich ein Bild machen, was sich am Sonntag abspielen wird. Einfach nur genial! "Es ist eines der härtesten Rennen der Welt. Eigentlich kannst du es fast nicht schaffen. Das ist das, was alle fasziniert", weiß Mitorganisator Mark Schilling.

Hier die besten Bilder vom Motorsport- Mekka!

Foto: Sepp Pail

