Motorboot- Weltmeister tödlich verunglückt

Der zweifache Motorboot- Weltmeister Massimo Rossi ist bei einem Motorbootrennen auf der Mosel in Deutschland ums Leben gekommen. Der 24- jährige Italiener war am Sonntag während eines Wendemanövers von der Strecke abgekommen und in die Uferböschung gerast. Dabei war Rossi, der einen Sturzhelm trug, gegen einen Baum geschleudert worden und hatte tödliche Verletzungen erlitten.