MotoGP- Star Rossi nach Unfall im Krankenhaus!

Es gab aber bereits erste Entwarnung: Sein Yamaha- Team teilte mit, dass er Prellungen im Brust- und Bauchbereich erlitten hat, aber keine Brüche. Der MotoGP- Pilot war beim Training in Mondavio nahe der Stadt Pesaro gestürzt.

Foto: GEPA

Rossi liegt in der WM- Wertung derzeit auf Rang drei. Das nächste MotoGP- Rennen findet ausgerechnet in Rossis Heimat in Mugello (2. bis 4. Juni) statt. Ob Rossi nach seinem Unfall dabei sein kann, bleibt abzuwarten.