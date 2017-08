Moto- GP- Star Rossi bei Unfall schwer verletzt

Rossi, der aktuell in der Moto- GP- Wertung an vierter Stelle rangiert und voll im Titelrennen lag, kann den Traum von seinem 10. WM- Titel damit abhaken. Der neunfache Weltmeister wurde ins Krankenhaus von Urbino eingeliefert, wo noch am Donnerstag Abend der operative Eingriff erfolgte. Ersten Diagnosen zufolge muss er mit einer Pause von vier bis fünf Monaten rechnen.

Der 38- Jährige sammelte im Laufe seiner Karriere bereits neun WM- Titel, über die Ursache für den schweren Trainingssturz war vorerst nichts bekannt. Der Unfall passierte just eine Woche vor Rossis Heim- Grand- Prix in Misano. Dieselbe Verletzung - Bruch des Schien- und Wadenbeins im rechten Bein - hatte sich Rossi bereits 2010 im Vorfeld des Italien- Grand- Prix zugezogen.