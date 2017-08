Montreal: 18- Jähriger wirft Rafael Nadal raus

Tennisstar Rafael Nadal hat beim Masters- Turnier in Montreal am Donnerstag sensationell im Achtelfinale gegen den kanadischen Teenager Denis Shapovalov verloren und wird am Montag nicht die neue Nummer 1. Nadal hätte mindestens das Halbfinale erreichen müssen, um Andy Murray an der Weltranglistespitze abzulösen. Der 18- jährige Shapovalov, die Nummer 143 der Welt, gewann aber 3:6, 6:4, 7:6 (7:4).