"Monster" Streif: Nasenbeinbruch & Cut nach Crash!

Am Ende des Steilhangs brach die Bindung, zu brutal, zu bissig präsentierte sich die weltberühmte, allseits gefürchtete Streif schon im allerersten Training. Danach segelte Otmar Striedinger gnadenlos in die Fangnetze. Er musste ins Ziel transportiert werden und dann sofort ins Spital: Verdacht auf Nasenbeinbruch und weitere Gesichtsverletzungen. Striedinger präsentierte sich danach als wahrer Teufelskerl: "Es war Glück im Unglück. Die Verletzungen sind eigentlich nicht so schlimm. Ich habe mir die Nase gebrochen und habe ein Cut am Oberschenkel. Morgen möchte ich aber am Start stehen."

Unglaublich, was für Draufgänger diese Abfahrer sind. Mit diesen Verletzungen, will sich Striedinger schon am Donnerstag wieder die gefährlichste Abfahrt der Welt runterstürzen.Viele andere Läufer sind auch noch abgeworfen worden, kamen aber glimpflicher davon.

Unsere übrigen Speedpiloten präsentierten sich im Training sehr stark und zeigten mutige Fahrten. Hannes Reichelt: "Die Strecke wird von Tag zu Tag noch eisiger und unruhiger werden. Brutal." Max Franz: "Es ist unheimlich eisig. Daran muss man sich gewöhnen!"

Nyman der Schnellste

Der US- Amerikaner Steven Nyman hat im ersten Training für die Weltcup- Abfahrt am Samstag in Kitzbühel in 1:57,25 Minuten Bestzeit aufgestellt. Hinter Beat Feuz (SUI/0,37) und Johan Clarey (FRA/0,95) landeten mit Vincent Kriechmayr (0,96), Matthias Mayer (1,01) und Hannes Reichelt (1,08) drei Österreicher. Max Franz wurde 14. Das zweite Training ist für Donnerstag angesetzt (11.30 Uhr, live in ORF 1), die Spezialabfahrt steigt am Samstag. Zuvor folgt am Freitag noch der Super- G.