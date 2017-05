Möschl & Zulj halten Ried in Altach am Leben!

Der Erfolg der Oberösterreicher war nicht unverdient, waren sie doch von Beginn an das initiativere Team. Dennoch blieben echte Chancen lange Mangelware - bis zur 20. Minute. Altach- Goalie Martin Kobras zögerte nach einem weiten Pass beim Herauslaufen, Clemens Walch schnappte sich den Ball und lupfte ihn über Kobras. Wie die TV- Bilder bewiesen, landete das Kunstleder von der Latten- Unterkante hinter der Torlinie, Schiedsrichter Gerhard Grobelnik ließ jedoch weiterspielen. Dass sich diese Fehlentscheidung nicht als entscheidend im Abstiegskampf erweisen sollte, war Möschl zu verdanken. Der Offensivspieler köpfelte in der 63. Minute nach Flanke des künftigen Altachers Stefan Nutz den entscheidenden Treffer für die Oberösterreicher.

Schon davor wären die Gäste bei einem Schuss von Nutz und einem Fast- Eigentor durch Benedikt Zech jeweils in der Nachspielzeit der ersten Hälfte beinahe in Führung gegangen. Die Altacher lieferten wie schon so oft in den vergangenen Wochen eine über weite Strecken enttäuschende Leistung ab. Eine halbwegs gute Phase hatten die Vorarlberger lediglich in den ersten Minuten nach dem Seitenwechsel, als Moumi Ngamaleu eine gute Kopfball- Möglichkeit ausließ (51.) und ein Freistoß von Nikola Dovedan über die Querlatte flog. Ihre Druckphase in den letzten Minuten blieb ebenso unbelohnt - dafür sorgte Zulj in der 93. Minute aus einem Konter für die Entscheidung.

Nach ihrer zehnten sieglosen Partie beenden die Altacher die Saison als Winterkönig und schlechteste Frühjahrsmannschaft fix auf Rang vier. Damit spielen sie nur dann in der Europa- League- Qualifikation, wenn Salzburg am 1. Juni in Klagenfurt das Cup- Finale gegen Rapid gewinnt. Die Rieder müssen nun ihr abschließendes Heimspiel gegen Mattersburg gewinnen und gleichzeitig hoffen, dass sich Rapid in Wien gegen St. Pölten durchsetzt. Angesichts eines um vier Treffer schlechteren Torverhältnisses wären die Innviertler wohl bei einem Remis der Niederösterreicher im Allianz Stadion abgestiegen, selbst wenn gegen den SVM drei Zähler herausschauen sollten.

Das Ergebnis:

SCR Altach - SV Ried 0:2 (0:0)

Altach, Cashpoint- Arena, 5278, SR Grobelnik

Tore: 0:1 (63.) Möschl, 0:2 (94.) Zulj

Gelbe Karten: keine bzw. Özdemir, Reifeltshammer

Altach: Kobras - Zech, Netzer, Janeczek (46. Aigner) - Lienhart (14. Sakic), Ngwat- Mahop (67. Luxbacher), Salomon, Müller, Schreiner - Ngamaleu, Dovedan

Ried: Gebauer - Hart, Reifeltshammer, Özdemir, Marcos - Prada, Zulj - Walch (60. Elsneg), S. Nutz, Möschl (84. Brandner) - Ademi (52. Fröschl)

# Team Sp S U N +/- P 1. Salzburg 34 23 6 5 48 75 2. Austria 34 19 3 12 18 60 3. Sturm Graz 34 18 3 13 16 57 4. Altach 34 15 8 11 0 53 5. Admira 34 13 7 14 -13 46 6. Rapid 34 10 10 14 7 40 7. Mattersburg 34 11 7 16 -14 40 8. Wolfsberg 34 10 8 16 -20 38 9. St. Pölten 34 9 9 16 -18 36 10. Ried 34 9 5 20 -24 32