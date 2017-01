Mitfavoritinnen bei den Damen in dritter Runde

Pliskova stand im vorigen September im Finale der US Open und unterlag dort Angelique Kerber, die Titelverteidigerin in Melbourne ist. Kerber trifft in der dritten Runde am Freitag auf Karolina Pliskovas Zwillingsschwester Kristyna. Cibulkova hatte im vergangenen Herbst die WTA Finals gegen die Weltranglisten- Erste Kerber gewonnen, die in den ersten beiden Runden der Australian Open jeweils nur mit Mühe weiterkam.

Die letztjährige Halbfinalistin Johanna Konta (9.) aus Großbritannien siegte 6:4, 6:2 gegen Naomi Osaka aus Japan. Die ehemalige Weltranglisten- Erste Caroline Wozniacki aus Dänemark (17.) hatte beim 6:1, 6:3 kaum Probleme mit der Kroatin Donna Vekic.