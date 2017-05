Mit Skistiefeln in der Leverkusener BayArena

"Ja mei, der Dante. Der braucht nur den Ball zu stoppen. Als Brasilianer. Wenn das jetzt ein Isländer wäre, oder wenn er vom Nordpol kommt, dann würde ich sagen, gut, der hat seine Skistiefel noch an. Aber so: fürchterlich!" Wohl niemand schaffte es, Fußball und Skifahren so verbal pointiert und meisterhaft zu verbinden wie "Kaiser" Franz Beckenbauer, als dieser vor zwei Jahren nach einer 1:3- Niederlage des FC Bayern im Champions- League- Viertelfinale beim FC Porto dem brasilianischen Verteidiger Dante ob seiner schwachen Darbietung jegliches Können absprach.

Fußball und Ski: krone.at durfte auf Einladung von Salzburger Land Tourismus ein Wochenende zwischen grünem Rasen und feinem Pulverschnee verbringen. Und zwar nicht irgendwo, sondern im Herzen von Fußballdeutschland, in Nordrhein- Westfalen. Hier reiht sich Stadion an Stadion, Kultklub an Kultklub - aber Skifahren? Kaum zu glauben, aber wahr, hier kann man das ganze Jahr über an seiner Ski- oder Snowboardtechnik feilen.

In der 300 Meter langen und 60 Meter breiten Kunstschneepiste in der Skihalle Neuss bei Düsseldorf können auch die "Flachländer" der Wintersport- Leidenschaft frönen - bei konstanten minus vier Grad. Für Ski- Debütanten gibt es eine eigene Anfängerpiste. Wer zwischendurch eine Pause vom Schneevergnügen braucht, kann sich im Kletterpark, beim Almgolf und ab August auch auf einer nagelneuen Fun- Fußball- Anlage austoben.

Betritt man den Gastronomiebereich, könnte man glatt vergessen, dass man sich Hunderte Kilometer entfernt von Österreich aufhält - für Alpenflair sorgen hier die verschiedenen Partnerregionen aus dem Salzburger Land wie Zell am See, Nationalpark Hohe Tauern oder die Region Hochkönig. Der "Hasenstall" beispielsweise muss keine Vergleiche mit den Aprés- Ski- Hütten hierzulande scheuen, hier geht bis in die frühen Morgenstunden ordentlich die Post ab.

Ein paar Kilometer südöstlich von Neuss standen sich mit Bayer Leverkusen und Schalke 04 am 31. Spieltag der deutschen Bundesliga zwei Teams gegenüber, die im Sommer ihre Trainingszelte im Salzburger Land aufschlagen - deshalb durften an diesem Abend die Logen- Gäste auch einen Kaiserschmarrn genießen, den zwei extra aus Salzburg eingeflogene Köche zubereiteten.

In der Leverkusener BayArena durfte krone.at der Galavorstellung der beiden ÖFB- Teamspieler Guido Burgstaller (zwei Tore) und Alessandro Schöpf (ein Tor, zwei Vorlagen) beiwohnen, die damit maßgeblich am 4:1- Auswärtssieg der Schalker verantwortlich waren. Für Schöpf hatte der Abend leider negative Folgen, er erlitt einen Kreuzbandeinriss und muss nun mehrere Monate pausieren.

Hier sehen Sie die Highlights des Spiels:

Video: SKY DE

Die österreichischen Legionäre bei Bayer sahen die Partie nur von der Bank (Julian Baumgartlinger, Ramazan Özcan) bzw. von der Tribüne (Aleksandar Dragovic) aus. Und was sie da sahen, war aus Leverkusener Sicht alarmierend. Hätte Franz Beckenbauer das Spiel analysiert, hätte er einigen Spielern wohl verbal die Skistiefel umgeschnallt...