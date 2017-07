Mit der "Krone" zur MotoGP in Spielberg!

2017 wird es am Red Bull Ring nach der Rückkehr 2016 eine weitere Österreich- Premiere in der MotoGP geben: das erste echte Heimrennen! KTM wird mit seiner RC16 als Red Bull KTM Factory Racing am Start stehen.

In der MotoGP wird dabei (fast) kein Stein auf dem anderen bleiben. Denn die Saison 2017 bringt spektakuläre Fahrerwechsel, technische Änderungen und mit KTM ein neues Team aus Österreich.