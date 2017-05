"Mission 33" - Fans von Salzburg verhöhnen Rapid

Bereits im Vorfeld der Partie kam es zu einem Schlagabtausch in den sozialen Netzwerken. Via Twitter riefen die Salzburger vor dem Samstagsschlager die "Mission 33" aus (bezogen auf die jeweilige Runde): "Lasst uns gemeinsam gegen Rapid den Meistertitel fixieren!" Es war eine provokante Anspielung nach Hütteldorf, schließlich warten die Rapidler seit neun Jahren auf den 33. Meistertitel. Rapids Retourkutsche ließ nicht lange auf sich warten: "Sorry, das müsst ihr verschieben. In der 34. Runde ist es dann spätestens so weit und wir sind sicher, dass 33 Fans mit Euch feiern. ;- )"

Foto: GEPA

Mit dem 1:0- Erfolg fixierte Salzburg nun in der 33. Runde genau gegen Rapid den Meistertitel. Alle grün- weißen Spieler gratulieren. Nur Rapids Fans fielen mit Bengalen und Rauchbomben aus dem fairen, feierlichen Rahmen. Die Bullen- Fans nahmen das Spiel zum Anlass für einen Seitenhieb gegen die Anhänger der Hütteldorfer: "Lieber mit 33 Fans den Titel feiern, als jahrelang nichts zu jubeln!"

# Team Sp S U N +/- P 1. Salzburg 33 22 6 5 46 72 2. Austria 33 19 3 11 19 60 3. Sturm Graz 32 17 3 12 16 54 4. Altach 32 15 8 9 2 53 5. Admira 33 13 7 13 -11 46 6. Rapid 33 9 10 14 6 37 7. Mattersburg 33 10 7 16 -15 37 8. St. Pölten 33 9 8 16 -18 35 9. Wolfsberg 33 9 8 16 -21 35 10. Ried 33 9 4 20 -24 31