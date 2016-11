Mikaela Shiffrin führt im Killington- Slalom

Lokalmatadorin Mikaela Shiffrin liegt nach dem ersten Durchgang des Weltcup- Slaloms der Damen in Killington (USA) in Führung. Die US- Amerikanerin hat 0,65 Sekunden Vorsprung auf die Slowakin Veronika Velez Zuzulova und 0,94 auf die Schweizerin Wendy Holdener.