Michael Raffl jubelt - Vanek fällt verletzt aus

Die Philadelphia Flyers haben ihre drei Spiele andauernde Niederlagenserie in der NHL beendet. Das Team des Kärntners Michael Raffl setzte sich am Sonntag bei den New York Islanders mit 3:2 nach Verlängerung durch. Raffl stand 14:19 Minuten auf dem Eis, blieb aber im siebten Spiel in Folge ohne Scorerpunkt.