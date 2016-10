Michael Phelps seit Monaten heimlich verheiratet

Rekord- Olympiasieger Michael Phelps ist womöglich seit Monaten verheiratet, hat es aber niemandem verraten. Wie mehrere US- Medien am Mittwoch gleichlautend unter Berufung auf eine Kopie der Heiratsurkunde berichteten, hat der frühere Schwimmstar schon im Sommer seine Freundin Nicole Johnson geheiratet. Die Zeremonie fand dem Dokument zufolge am 13. Juni in Paradise Valley/Arizona statt.