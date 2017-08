Michael Liendl unterschrieb bei Twente Enschede

Der 31- jährige Mittelfeldspieler unterzeichnete einen Vertrag über zwei Jahre, berichtete der Klub am Montag auf seiner Webseite. "Ich bin sehr glücklich mit diesem Schritt. In Österreich kennen wir den FC Twente natürlich wegen Janko und Arnautovic", wurde Liendl zitiert.

Der gebürtige Steirer, der in Vorarlberg aufgewachsen ist, war im Sommer auch mit österreichischen Bundesligisten in Verbindung gebracht worden.

Zuletzt hatte Liendl beim schwer in die Krise geratenen Traditionsklub 1860 München gespielt. Twente Enschede hatte in der vergangenen Saison in der niederländischen Eredivisie den siebenten Platz belegt.