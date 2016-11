Michael Grabner: Die Wiedergeburt der Sprintrakete

Die Aktie Michael Grabner - in New York schnellt sie wieder in die Höhe. Und wie! Mit zehn Toren rangiert der Villacher Eishockey- Crack in der NHL ex aequo auf Platz zwei, im Plus- Minus- Ranking ist er mit den Rangers- Klubkollegen J.T. Miller und Shea Weber (Montreal, alle +16) sogar Erster. Die Fans sind wie die Medien begeistert. "Grabner erlebt seine Wiedergeburt", schrieb etwa die "New York Times".