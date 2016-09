"Messi will man in Bilbao nicht mal geschenkt!"

Nur bei den Trainern sind auch "Ausländer" erlaubt. Etwa einst Jupp Heynckes, Dragoslav Stepanovic oder Marcelo Bielsa. Sie alle arrangierten sich mit dem Basken- Zwang, Stepanovic etwa meinte scherzhaft: "So gibt es wenigstens keine Fehleinkäufe." Diesen Sommer gab Athletic Bilbao gar keinen Cent für Neuverpflichtungen aus.

Letzter Meister- Titel liegt schon 32 Jahre zurück

Weshalb die Jagd nach Trophäen - neben Barça, Real und Atlético Madrid - auch immer unmöglicher wird: Mit acht Meister- Coups und 24 Pokalsiegen zählt Athletic in Spanien noch immer zu den Top- Klubs, stieg auch nie aus der Primera Division ab. Der letzte (Meister- ) Titel liegt allerdings schon 32 Jahre zurück.

Die Mannschaft von Bilbao nach dem Supercup-Gewinn 2016 Foto: AP

Ohne Basken- Vergangenheit keine Chance

Obwohl das "Kleingeld" für internationale Transfers vorhanden wäre. Seit 2008 wird - trotz heftiger Fanproteste - auch der Schriftzug am rot- weiß gestreiften Zwirn verkauft. Aber seine Juwelen schmieden sich die "Rojiblancos" nach wie vor in ihrer Nachwuchs- Akademie selbst. So wie einst unter anderem Goalie- Legende Andoni Zubizaretta, Julio Salinas und Stürmer Fernando Llorente.

Mit 180 Klubs in der Region ist Athletic vernetzt, für "Nachschub" ist gesorgt. Daher sind die stolzen Basken gegen Rapid natürlich Favorit. Letzte Saison Fünfter in der Primera Division, jetzt auch wieder vier Siege in Folge, der geschätzte Marktwert des Kaders liegt bei 146 Millionen Euro. Doch nach dem überraschenden 0:3 bei Sassuolo ist Bilbao unter Druck. Denn die Europa League, bei der man 2012 im Finale stand, ist für Athletic Ehrensache. Man vertritt ja nicht Spanien. Sondern alle Basken.