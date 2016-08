Messi verletzt! Einsatz für Argentinien ungewiss

Argentiniens Weltfußballer Lionel Messi wird vielleicht nicht an den kommenden beiden WM- Qualifikationsspielen seiner Nationalmannschaft teilnehmen können. Er habe sich an der linken Achillessehne verletzt, teilte der FC Barcelona am Montag mit. Messi werde zwar zur argentinischen Mannschaft fahren, sein Einsatz hänge aber von der Entwicklung seiner Verletzung ab, hieß es.