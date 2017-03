Messi mit Doppelpack! Barcelona siegt 4:2

V alencia-

# Team Sp S U N +/- P 1. Real Madrid 27 20 5 2 43 65 2. Barcelona 28 19 6 3 56 63 3. Sevilla 28 17 6 5 18 57 4. Atletico 28 16 7 5 29 55 5. Villarreal 28 13 9 6 19 48 6. Real Sociedad 28 15 3 10 3 48 7. Ath. Bilbao 28 13 5 10 3 44 8. Eibar 28 11 8 9 5 41 9. Espanyol 28 10 10 8 1 40 10. Alaves 28 10 10 8 -4 40 11. Celta Vigo 27 11 5 11 -5 38 12. Las Palmas 28 9 8 11 -1 35 13. Real Betis 28 8 7 13 -13 31 14. Valencia 28 8 6 14 -13 30 15. Malaga 28 6 9 13 -12 27 16. La Coruna 28 6 9 13 -12 27 17. Leganes 28 6 8 14 -19 26 18. Gijon 28 5 6 17 -26 21 19. Granada 28 4 7 17 -33 19 20. Osasuna 28 1 8 19 -39 11

Verteidiger Eliaquim Mangala schwächte seine Mannschaft in der 44. Minute durch ein mit Rot geahndetes Foul im Strafraum. Das führte vor allem in der zweiten Hälfte zu einer deutlichen Überlegenheit der Hausherren, die einige gute Chancen vergaben. So landete einFreistoß in der 76. Minute an der Stange.