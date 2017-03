Mercedes- Stratege: So verspielten wir den Sieg!

Der Brite fuhr in Melbourne bereits in Runde 18 an die Box, früher als erwartet. Bitter für Mercedes: Hamilton fielt hinter den Red Bull von Max Verstappen zurück und verlor somit entscheidende Zeit auf Vettel.

"Wir merkten, Ferrari war zu diesem Zeitpunkt schneller. Also mussten wir uns etwas einfallen lassen. Wir wussten, Lewis würde mit dem Stopp hinter Kimi Räikkönen und Max Verstappen zurückfallen. Wir gingen aber auch davon aus, dass ihre Reifen nachlassen würden", so Vowles in einem Video, das Mercedes auf ihrem YouTube- Kanal veröffentlichten.

Doch Verstappen blieb - sehr zum Leidwesen des Mercedes- Teams - länger auf der Strecke und Vettel konnte immer mehr Zeit auf Hamilton gutmachen. "Uns fehlten am Ende gerade einmal 0,6 Sekunden, um vor Vettel zu sein. Wäre Verstappen eine Runde früher in die Box gefahren, hätten wir das Rennen gewonnen", hadert Vowles ein wenig mit dem Verlauf des Rennens.

Am 9. April hat Mercedes die Chance beim Großen Preis von China zurückzuschlagen.