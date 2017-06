Meisterparty! Der vierte Streich des GAK

Meisterparty, bengalische Feuer, Fahnenmeer, Sektbad - 2500 GAK- Fans waren am Freitagabend im Glücksrausch, nachdem ihre Rotjacken mit einem souveränen 2:0 gegen Rebenland im restlos ausverkauften TZ Weinzödl den Titel der Oberliga- Mitte eingesackt hatten.

Alle Gebete erhört

Während Coach Plassnegger & Co. in ihren Meistershirts mit dem Meisterpokal die Ehrenrunde drehten, jubelte auch Bürgermeister Siegfried Nagl: "Alle Gebete wurden erhört!" STFV- Präsident Dr. Wolfgang Bartosch gratulierte zum vierten Titel in Folge: "Die Landesliga wartet bereits auf den Publikumsmagneten." Kapitän Gerald Säumel brennt auf die neue Aufgabe: "Die Landesliga ist ein anders Kaliber - trotzdem wollen wir dort angreifen!"

In der OL Nord jubelten Trofaiach- Coach Rene Lerch und 200 Schlachtenbummler nach einem 3:1 in Judenburg über den Titel. Verfolger St. Michael blieb trotz des 4:2 gegen Rottenmann nicht einmal die Relegation.

Pöllau zittert

Denn in der Landesliga retteten sich Kapfenbergs Amateure (Interimscoach Kubesch geht wieder zu Rapid Kapfenberg) in Leoben dank Fischers 1:0 in der 92. Minute. Jetzt muss Pöllau (2:8 in Fürstenfeld) Mittwoch und Samstag gegen Feldbach in die gefürchteten K. o.- Spiele.

Regionalliga? Meister Hartberg verlor mit einer B- Elf in Stadl- Paura 4:7, Markus Schopp verlor bei seinem Abschiedsspiel von Sturms Amateuren in Grieskirchen mit 0:4.

V. Silli/M. Gratzer/J. Pirmayer, Kronen Zeitung