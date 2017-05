Meister Salzburg verlängert Vertrag mit Lainer

Stefan Lainer ist in dieser Saison einer der Aufsteiger bei Meister Red Bull Salzburg. Sechs Treffer und sieben Torvorlagen in 29 Bundesliga- Einsätzen für den Defensivspieler und das Debüt im ÖFB- Nationalteam sind ein schönes Zeugnis, das in Salzburg auch honoriert wird. Der Verein gab am Mittwoch bekannt, dass der 24- Jährige einen Fünfjahresvertrag bis 2022 unterschrieben hat. Im Video oben sehen Sie den 1:0- Sieg der Salzburger gegen Rapid!