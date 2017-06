Meister! Kapfenberg Bulls holen erstes Double

Die Kapfenberg Bulls sind zum fünften Mal österreichischer Basketball- Meister. Die Obersteirer feierten am Donnerstag in Oberwart gegen die Gunners einen 73:64- (32:23)- Sieg und entschieden die "best of seven"- Serie vorzeitig mit 4:1 für sich. Für die Bulls war es nach dem Cupsieg am 26. März (77:60 ebenfalls bei den Oberwart Gunners) das erste Double der Klubgeschichte.