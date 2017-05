Meister ist das "violette Zünglein an der Waage"

Der Europacup- Startplatz ist unter Dach und Fach, dennoch geht es für die Austria morgen im letzten Heimspiel noch um einiges - und ausgerechnet der Meister ist dabei das "violette Zünglein an der Waage", kann beeinflussen, wie sich die Sommervorbereitung der Fink- Truppe gestaltet - in positiver wie auch negativer Hinsicht:

Doppelter Glücksbringer: Gewinnt die Austria gegen Salzburg, würde man vor der letzten Runde weiter zumindest drei Punkte vor Sturm auf Platz zwei liegen, schlägt dazu Salzburg im Cupfinale Rapid, würde Violett in der Europa League erst in der dritten Qualifikationsrunde einsteigen.

Doppelter Spielverderber: Gewinnt Salzburg in Wien und verliert das Cupfinale, dann droht der Austria nicht nur Platz drei, sondern müsste man in der Europa League schon in der ersten Quali- Runde ran (da der Cupsieger im Europacup am spätesten einsteigt). Foto: GEPA

Die "Bullen" entscheiden also mit, wie lange die Austrianer Urlaub haben, für Trainer Thorsten Fink geht es im neunten Duell mit seinem Ex- Klub (Fink war 2006/07 Trainer der Juniors, 2007/08 Co- Trainer von Giovanni Trapattoni bei der Ersten) um den ersten Sieg.

Fink gab sich nach der 1:2- Pleite letzten Samstag in Wolfsberg (oben im Video) selbstkritisch: "Wir haben über weite Phasen der Partie nicht gut gespielt, nur eine halbe Stunde das gezeigt, was wir können. Am Ende war es von uns in der zweiten Halbzeit fußballerisch einfach zu wenig, um den Sieg noch einzufahren."

Muss morgen anders werden, wenn man den Meister "biegen" will. Fink: "Gelingt es, wäre das natürlich ein perfekter Heim- Abschluss!"

Peter Klöbl, Kronen Zeitung

# Team Sp S U N +/- P 1. Salzburg 34 23 6 5 48 75 2. Austria 34 19 3 12 18 60 3. Sturm Graz 34 18 3 13 16 57 4. Altach 34 15 8 11 0 53 5. Admira 34 13 7 14 -13 46 6. Rapid 34 10 10 14 7 40 7. Mattersburg 34 11 7 16 -14 40 8. Wolfsberg 34 10 8 16 -20 38 9. St. Pölten 34 9 9 16 -18 36 10. Ried 34 9 5 20 -24 32