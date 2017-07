Mehmet Scholl bleibt weiterhin ARD- Experte

D as passiert heute in der weiten Sportwelt abseits unserer Top- Storys, hier das Wichtigste vom Tag im Überblick:

13:40 Uhr: +FUSSBALL+

Ex- Bayern- Star Scholl bleibt weiterhin ARD- Experte

Mehmet Scholl und die ARD haben, auf einem Friedensgipfel, die Probleme, die beim Confederations Cup aufgetreten sind, beigelegt. Scholl reiste aus Russland ab, weil er nicht über den Doping- Verdacht gegen die russische Nationalmannschaft sprechen wollte. Daraufhin wurde er für das restliche Turnier durch Thomas Hitzlsperger ersetzt. Nach diesem Eklat stand die langjährige Zusammenarbeit auf der Kippe. Diese wird nun aber fortgesetzt. Der Vertrag des Europameisters von 1996 bei der ARD läuft noch bis zur WM 2018. Seinen nächsten Auftritt als TV- Experte wird Scholl am 14. August, im Rahmen der Cup- Partie zwischen Hansa Rostock und Hertha BSC Berlin, haben.

Foto: GEPA

12:02 Uhr: +FUSSBALL+

Christopher Drazan wechselt zu Austria Lustenau

Zweitligist Austria Lustenau hat Christopher Drazan verpflichtet. Der 26- jährige Flügelspieler unterschrieb bei den Vorarlbergern einen Einjahresvertrag, wie der Klub am Mittwoch mitteilte. "Die Austria und ich haben das gleiche Ziel - wir wollen in die Bundesliga. Dafür werden wir hart arbeiten", sagte der Ex- Rapidler.

Drazan war zuletzt in der Bundesliga bei St. Pölten engagiert, kam in der vergangenen Saison aufgrund von Verletzungen aber nur zu neun Einsätzen.

11:24 Uhr: +FUSSBALL+

Auszug offiziell: Die Allianz Arena gehört nun dem FC Bayern alleine

Wie der deutsche Rekordmeister Bayern München mitteilt, wurde mit dem Lokalrivalen 1860 München eine Einigung erzielt. Somit ziehen die Löwen, die in die vierte Liga abgestiegen sind, aus der ungeliebten Allianz Arena aus. Künftig wird 1860 wieder im Stadion an der Grünwalder Straße spielen. Die 75.000 Zuschauer fassende Allianz Arena ist somit nur noch die Spielstätte des FC Bayern. Präsident Uli Hoeneß hatte, für den Fall eines Auszugs, angekündigt, die Arena mit Sitzen in der Farbe des FC Bayern (rot) auszustatten.

09:35 Uhr: +BASEBALL+

American League gewann 88. MLB- All- Star- Spiel

Die Auswahl der American League hat das diesjährige All- Star- Spiel in der MLB nach "Extra Innings" gewonnen. Mit 2:1 setzte sich die Mannschaft um Home- Run- Derby- Sieger Aaron Judge am Dienstag in Miami gegen die Auswahl der National League durch.

Für die Entscheidung bei der 88. Auflage des MLB- All- Star- Game sorgte Robinson Cano von den Seattle Mariners, der im zehnten Inning mit seinem "Home Run" den gewinnbringenden Punkt schaffte. Cano wurde auch als wertvollster Spieler (MVP) der Partie ausgezeichnet.

Jonathan Schoop von den Baltimore Orioles brachte nach einem "Single" von Minnesota- Twins- Spieler Miguel Sano die American League bereits im fünften Inning in Führung. Yadier Molina von den St. Louis Cardinals beförderte den Ball im sechsten Inning per "Home Run" aus dem Stadion und stellte dadurch den 1:1- Ausgleich her. Durch den Sieg konnte die American League die ewige Serie gegen die National League mit nun jeweils 43 Siegen ausgleichen. Zweimal endete das sogenannte "Midsummer Classic" unentschieden.

09:06 Uhr: +FUSSBALL+

Ron- Robert Zieler wechselt zurück in die Bundesliga

Der Bundesligaaufsteiger VfB Stuttgart hat sich, auf der Torhüterposition, prominent verstärkt. Die Schwaben holten Ron- Robert Zieler von Leicester City. Erst vergangenen Sommer war Zieler von Hannover 96 zum Klub von Christian Fuchs gewechselt. In England hatte er einen Vertrag bis 2020 unterschrieben. Zieler, der 2014 bei der WM in Brasilien als dritter Torhüter im Kader stand und mit dem DFB- Team Weltmeister wurde, konnte sich gegen die langjährige Nummer eins der "Foxes" Kaspar Schmeichel jedoch nicht durchsetzen. In Stuttgart unterschrieb der 28- Jährige nun ebenfalls einen Vertrag bis 2020. Die Ablöse soll bei geschätzten vier Millionen Euro liegen. Der bisherige Stammgoalie in Stuttgart war der Australier Mitch Langerak. Mit ihm wird sich Zieler nun ein Duell um die Position zwischen den Pfosten liefern.

Foto: GEPA

21:51 Uhr: +LEICHTATHLETIK+

Vetter warf Speer 94,44 m weit

Der deutsche Speerwerfer Johannes Vetter avancierte beim Leichtathletik- Meeting in Luzern beim vierten Versuch mit sensationellen 94,44 m zum zweitbesten Speerwerfer aller Zeiten hinter dem tschechischen Weltrekordhalter Jan Zelezny (98,48). Bereits mit den ersten drei Versuchen hatte der 24- jährige Vetter jeweils die 90- Meter- Marke übertroffen, im vierten setzte er noch einmal was drauf. Vetter übertraf die bisherige Jahresweltbestleistung seines Landsmanns Thomas Röhler, aufgestellt Anfang Mai in Doha, um 54 Zentimeter.

21:36 Uhr: +LEICHTATHLETIK+

Bendrat in Luzern nach Regenguss nur 13,46 Sekunden

Stephanie Bendrat ist beim Leichtathletik- Meeting in Luzern über 100 m Hürden im B- Lauf mit 13,46 Sekunden Vierte geworden. Das WM- Limit von 12,98 verpasste sie abermals. Vor dem Rennen hatte es einen Regenschauer gegeben, womit die Bedingungen nicht optimal waren. Überhaupt nicht in die Schweiz schaffte es Beate Schrott, deren Flug am Montag aufgrund des Unwetters in Schwechat gestrichen worden war.

20:40 Uhr: +EISHOCKEY+

Kanadier Tocchet neuer Trainer der Coyotes

Das Eishockeyteam der Arizona Coyotes hat mit dem Kanadier Rick Tocchet einen neuen Trainer bestellt. Der 53- Jährige folgt auf Dave Tippett, der das NHL- Team acht Jahre lang trainiert hatte. Tocchet war zuletzt Assistenztrainer der Pittsburgh Penguins, die zweimal in Folge den Stanley Cup gewannen.

20:02 Uhr: +FUSSBALL+

Rami gab Wechsel von Sevilla zu Marseille bekannt

Der französische Profi Adil Rami hat am Dienstag auf seiner persönlichen Facebook- Seite seinen Transfer vom FC Sevilla zu Olympique Marseille verkündet. Der 33- fache Teamspieler schrieb unter einem Foto, das ihm vor einem Marseille- Logo zeigt: "Offizielle Information: Einigung zwischen dem FC Sevilla und Olympique Marseille gefunden." Mit Sevilla hatte er 2016 die Europa League gewonnen.

In seinem vorangegangen Posting hatte Rami, auf Spanisch, einen Transfer am 10. Mai noch mit den Worten "Mein Herz und mein Kopf sind in Sevilla" dezidiert ausgeschlossen. Unterdessen hat Marseille die Rückkehr des französischen Teamtormannes Steve Mandanda bestätigt. Der 32- Jährige unterschrieb nach einem Jahr bei Crystal Palace in der englischen Premier League einen Dreijahresvertrag bei seinem Stammverein, bei dem er schon von 2008 bis 2016 gespielt hatte. Mit Olympique wurde Mandanda u.a. 2010 französischer Meister.

19:25 Uhr: +FUSSBALL+

Donnarumma verlängert bei Milan bis 2021

Der AC Milan hat sich mit Ausnahmetalent Gianluigi Donnarumma doch noch auf eine Vertragsverlängerung bis 2021 geeinigt. Wie der Sechste der abgelaufenen Serie- A-Saison am Dienstag mitteilte, unterzeichnete der erst 18- jährige Teamtormann Italiens einen entsprechenden Kontrakt. Laut lokalen Medien soll Donnarumma sechs Millionen Euro pro Saison verdienen.

Mitte Juni war bekannt geworden, dass der Youngster - der in Italien bereits als Nachfolger von Tormannlegende Gianluigi Buffon gilt - bei Milan seinen 2018 auslaufenden Vertrag nicht verlängern wollte. Daraufhin war ein Sturm der Entrüstung losgebrochen. Nun erfüllte der AC Milan wohl die Wünsche des Spielers. Neben der Gehaltsauffettung soll es sich dabei etwa um eine Ausstiegsklausel um kolportierte 75 Millionen Euro sowie die Verpflichtung von Donnarummas 26- jährigen Bruders Antonio als Ersatzgoalie handeln.

18:39 Uhr: +KANU+

Olympia- Dritter vier Jahre gesperrt

Der Kanute Serghei Tarnovschi aus Moldawien bleibt wegen Dopings für vier Jahre gesperrt und verliert damit endgültig auch seine Canadier- Einer- Bronzemedaille von den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro. Der Internationale Sportgerichtshof CAS wies seinen Einspruch gegen die Sperre durch den Kanu- Weltverband zurück, wie der CAS am Dienstag mitteilte.

Tarnovschi habe nicht nachweisen können, dass ein Wachstumshormon über ein verunreinigtes Nahrungsergänzungsmittel unwillentlich in seinen Körper gelangt sei, hieß es in der CAS- Mitteilung. Daher wurde das Urteil des Kanu- Weltverbandes vom 30. Jänner bestätigt, alle Ergebnisse des Kanuten seit dem 8. Juli 2016 werden gestrichen.

17:46 Uhr: +BASKETBALL+

Kapfenberg trifft in Champions- League- Quali auf Benfica

Die Kapfenberg Bulls treffen in der ersten von drei Qualifikations- Runden für die Basketball- Champions- League auf Benfica Lissabon. Das gaben die Steirer am Dienstag in einer Aussendung bekannt. Das Heimspiel findet am 19. September statt, das Rückspiel geht zwei Tage später in Szene. Auch die weiteren Gegner auf dem Weg in die Gruppenphase stehen mit Academic Sofia bzw. Juventus Utena fest.

Der Cheftrainer des heimischen Doublesiegers, Michael Schrittwieser, freute sich über das Los. "Der portugiesische Meister und Cupsieger ist ein Traumlos für uns. Attraktiv und dennoch in unserer Reichweite." Auch wenn der Kader der Kapfenberger noch nicht zur Gänze steht, ist das Ziel mit dem Erreichen der nächsten Runde laut Schrittwieser klar definiert.

17:41 Uhr: +SEGELN+

Bargehr/Mähr bei 470er- WM auf Platz drei verbessert

Die Segler David Bargehr/Lukas Mähr haben sich bei den 470er- Weltmeisterschaften vor Thessaloniki am zweiten Tag vom sechsten auf den dritten Rang verbessert. Einen Wettfahrtsieg ließen sie einem dritten Rang folgen. Niko Kampelmühler/Thomas Czajka schafften es als Gesamt- 28. ebenfalls in die Goldflotte. In Führung liegen die Schweden Anton Dahlberg/Fredrik Bergström.

"Bargehr/Mähr gehören zu den besten 470er- Teams der Welt, dass auch Kampelmühler/Czajka die Quali für die Gold Fleet geschafft haben, ist mehr als Okay. Das waren bisher zwei gute Tage für uns", sagte OeSV- Sportdirektor Georg Fundak. Bargehr/Mähr sind punktgleich mit den Silbermedaillengewinnern bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio, den Australiern Mathew Belcher/Will Ryan, haben aber einen Wettfahrtsieg weniger auf dem Konto.

"Die Starts sind uns heute wieder gut geglückt, da sind wir wieder gut weggekommen, was enorm wichtig war. Von den Bedingungen her sind wir mit allem sehr happy", meinte Bargehr. "Die Quali haben wir wirklich gut überstanden, ohne einem groben Ausrutscher. Das war unser Ziel. Jetzt geht es in die Gold Fleet, da werden die Karten wieder neu gemischt." Die besten zehn Teams nach den Wettfahrten bis inklusive Freitag qualifizieren sich für das Medal Race am Samstag.

15:34 Uhr: +FUSSBALL+

Der kroatische Meister HNK Rijeka zeigt Interesse an Rapids Jelic

Matej Jelic kam im Sommer 2015 zu Rapid und sollte den zu AS Saint- Etienne abgewanderten Robert Beric ersetzen. Dies gelang, auch wegen vieler Verletzungen, nie. Zwar wollte Jelic in der Sommervorbereitung noch einmal den Kampf bei Rapid annehmen, Schmerzen an der Archillessehne verhinderten das jedoch. Nun zeigt der amtierende kroatische Meister HNK Rijeka Interesse am 26- jährigen Stürmer. Nach Traustason könnte also der zweite Legionär binnen kürzester Zeit Rapid verlassen. Rijeka tritt in der zweiten Runde der Champions- League- Qualifikation gegen The New Saints an. Im Kader der Kroaten steht auch der Ex- Austrianer Alexander Gorgon.

Foto: GEPA

10:53 Uhr: +FUSSBALL+

Gertjan Verbeek ist nicht mehr Trainer in Bochum

17 Tage vor dem Saisonstart in der zweiten deutschen Bundesliga hat sich der VfL Bochum von seinem holländischen Trainer Gertjan Verbeek getrennt. Der Coach wurde am Montagabend über sein Aus informiert. Das Verhältnis zwischen Trainer Verbeek, der Mannschaft und der Vereinsspitze galt zuletzt schon als schwierig. Intern soll es beim Zweitligisten richtig gekracht haben. Nach BILD- Informationen soll sich Kapitän Patrick Fabian beim Aufsichtsratsvorsitzenden Hans- Peter Villis über Verbeek beschwert haben. Für Verbeek soll Ismail Atalan vonDrittligist Sportfreunde Lotte in Bochum übernehmen.

07:39 Uhr: +BASKETBALL+

Drittes Double- Double von Pöltl in der Summer League

Jakob Pöltl hat auch im dritten Spiel der NBA Summer League in Las Vegas ein Double- Double verzeichnet. Zum 82:81 der Toronto Raptors gegen die Denver Nuggets trug der 21- jährige Center in der Nacht auf Dienstag 17 Punkte und zehn Rebounds bei. Der Wiener wurde im Cox Pavilion 28 Minuten lang eingesetzt.