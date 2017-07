Mayweather hat 22,2 Mio. Dollar Steuerschulden

Box- Superstar Floyd Mayweather jr. schmückt sich zwar gerne mit dem Übernamen "Money", im Umgang mit Geld scheint der US- Amerikaner aber nicht allzu geschickt zu sein. Die Steuerbehörden in den USA verlangen vom Boxer die Zahlung von Steuern in der Höhe von 22,2 Millionen Dollar (19,47 Mio. Euro) aus dem Jahr 2015.