Maximilian Entrup wechselt leihweise zu St. Pölten

St. Pölten hat aber keine Kaufoption für Entrup am Ende der Saison. Der Angreifer steht beim Rekordmeister bis Sommer 2019 unter Vertrag, konnte sich dort im Herbst aber noch nicht durchsetzen, brachte es auch aufgrund einer im Oktober erlittenen Knöchelverletzung nur auf drei Pflichtspieleinsätze als Wechselspieler. "Dieser Schritt ist für Maximilian Entrup eine große Chance, um vermehrt Spielpraxis in der obersten Leistungsklasse sammeln zu können. Er hat großes Potenzial, und wir werden ihn natürlich in den nächsten Monaten genau im Auge behalten", sagte Rapids Sport- Geschäftsführer Fredy Bickel.

Redaktion krone Sport