Max Franz Zweitschnellster im 1. Wengen- Training

Vincent Kriechmayr war Achter (0,51), Hannes Reichelt 13. (0,80), Matthias Mayer 14. (0,90) und Klaus Kröll 15. (1,05). Für Mittwoch ist ein weiteres Training geplant. Ob die Abfahrt am Samstag oder im Tausch mit dem Slalom am Sonntag gefahren wird, wird gemäß Wettervorhersagen erst Donnerstag entschieden.

Dienstag- Ergebnisse vom ersten Training:

1. Peter Fill (ITA) 1:45,55 Min.

2. Max Franz (AUT) 0,11 Sek.

3. Beat Feuz (SUI) 0,16

4. Carlo Janko (SUI) 0,27

5. Manuel Osborne- Paradis (CAN) 0,30

6. ex aequo Kjetil Jansrud (NOR) und Patrick Küng (SUI) je 0,45

8. Vincent Kriechmayr (AUT) 0,51

9. Dominik Paris (ITA) 0,62

10. Erik Guay (CAN) 0,72

Weiters:

13. Hannes Reichelt (AUT) 0,80

14. Matthias Mayer (AUT) 0,90

15. Klaus Kröll (AUT) 1,05

17. Otmar Striedinger (AUT) 1,15

18. Aksel Lund Svindal (NOR) 1,28

25. Romed Baumann (AUT) 1,94

30. Frederic Berthold (AUT) 2,24

31. Joachim Puchner (AUT) 2,49

36. Christian Walder (AUT) 2,72

40. Georg Streitberger (AUT) 3,23