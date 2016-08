Mattersburg und SKN St. Pölten trennen sich 1:1

Als über weite Strecken überlegene Mannschaft hat sich der SV Mattersburg in der 6. Runde der Bundesliga mit einem mageren Punkt begnügen müssen. Gegen Aufsteiger SKN St. Pölten rettete Verteidiger Thorsten Mahrer den Burgenländern am Samstag im Finish ein 1:1- Remis. In der Tabelle blieb Mattersburg Achter, die Niederösterreicher sind weiterhin Neunter und Vorletzter. Der SVM diktierte die Partie in der Anfangsphase quasi nach Belieben. Die Mannschaft von Trainer Karl Daxbacher, der in Anlehnung an Ex- Ried- Trainer Paul Gludovatz mit einem 3- 3-3- 1-System begann, das bei Bedarf zu einem 3- 4-2- 1 wurde, sah dagegen kein Land.