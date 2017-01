Mattersburg- Coach Baumgartner "beschnuppert" Team

Der erste Eindruck des 52- Jährigen: "Die Trainingsbedingungen in der Akademie sind top, brauchen in Österreich keine Vergleiche zu scheuen!" Mit Martin Baier brachte er einen Athletiktrainer mit ins Burgenland, der schon bei Austria Salzburg unter ihm arbeitete, als Assistent steht ihm wie schon Vorgänger Ivo Vastic Kurt Russ zur Seite: "Es ist wichtig, den Kurtl dabei zu haben, er weiß, wie der Hase läuft, und wird mit seiner Erfahrung viel zum Erfolg beitragen."

Das Trainerteam ist also aufgestellt, inwieweit dies auch der Kader ist, will Baumgartner in den nächsten ein, zwei Wochen herausfinden, um dann gegebenenfalls "nachzubessern". Unter den Spielern ist jedenfalls die Aufbruchsstimmung zu spüren, keinen stört, dass man eine Woche vor der Konkurrenz zu trainieren begann. "Wir haben ja was aufzuholen", sagt Kapitän Patrick Farkas. Konkret vier Punkte auf St. Pölten.

Wolfgang Haenlein, Kronen Zeitung