Matchbälle abgewehrt! Thiem holt Tennis- Schlacht!

Wahnsinn! War das nervenaufreibend! Dominic Thiem hatte drei Matchbälle gegen Sam Querrey (USA) abzuwehren, ehe er nach 1:58 Stunden mit 3:6, 6:3, 7:6 (9:7) gewinnen konnte. Damit steht der Österreicher beim ATP- 1000er in Rom im Viertelfinale. Dort wartet wieder - wie zuletzt im Finale von Madrid und Barcelona - der spanische Sandplatz- König Rafael Nadal. "Es war wahnsinnig schwer, weil Querrey so stark gespielt hat, aber ich habe derzeit einen Lauf, deswegen gewinne ich so knappe Spiele", jubelte Dominic noch auf dem Platz. Wie er sich auf das Match vorbereitet hatte, sehen Sie im Video oben.