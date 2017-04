Martin Harnik schießt Hannover 96 auf Platz 1!

Martin Harnik hat Hannover 96 zumindest für einen Tag an die Spitze der zweiten deutschen Liga geschossen! Der ÖFB- Internationale erzielte am Dienstag beim 1:0- Heimsieg seines Klubs gegen den 1. FC Nürnberg in der 47. Minute das entscheidende Tor und hält damit bei insgesamt 18 Saisontoren auf Vereinsebene - 14 in der Meisterschaft und 4 im Cup.