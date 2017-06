Markus Schupp: So tickt St. Pöltens Neo- Sportchef!

Christopher Drazan und Ümit Korkmaz sind die Abgänge Nummer sechs und sieben in St. Pölten, dafür verlängerte Markus Schupp am Mittwoch mit Kapitän Michael Ambichl (zwei Jahre) und Trainer Jochen Fallmann (ein Jahr), fixierte Rohdiamant Damir Mehmedovic von BW Linz - viel Stoff am erst zweiten Arbeitstag des neuen Sportdirektors. Zeit für einen Kaffee mit der "Krone" hatte der 51- Jährige trotzdem …