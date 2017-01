Maribor: Shiffrin wieder ganz oben, Schild Achte

Mikaela Shiffrin ist wieder auf Kurs. Die Ski- Rennläuferin aus den USA, die am vergangenen Dienstag in Zagreb erstmals seit vier Jahren ausgefallen war, feierte am Sonntag im Slalom von Maribor ihren siebenten Saisonsieg. Shiffrin gewann mit 0,19 Sekunden Vorsprung auf die Schweizerin Wendy Holdener, Dritte wurde die Schwedin Frida Hansdotter (+0,31 Sek.).

Shiffrin baute damit ihre Führung im Gesamtweltcup weiter aus, auch im Slalom- Weltcup vergrößerte sie den Abstand. Michaela Kirchgasser wurde als zweitbeste ÖSV- Dame Zwölfte, Katharina Truppe belegte den 19. Platz. Als 25. sammelte die Vorarlbergerin Katharina Liensberger zum zweiten Mal Weltcup- Punkte. Katharina Huber fiel im zweiten Durchgang aus. Die Slalom- Damen bestreiten bereits am Dienstag in Flachau das nächste Rennen.