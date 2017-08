Maria Scharapowa erhält Wildcard für US Open

Für die French Open war der nach einer 15- monatigen Dopingsperre (siehe Video oben) Ende April zurückgekehrten fünffachen Major- Siegerin eine Wildcard verweigert worden. Für Wimbledon hatte Scharapowa gar nicht mehr darum angesucht, musste dann aber für die Qualifikation absagen. Zuletzt hatte sich die 35- fache WTA- Siegerin in Stanford am linken Unterarm verletzt und sagte für Toronto und Cincinnati ab, auch um ihren Start bei den US Open nicht zu gefährden.

Foto: Instagram

Scharapowa wird übrigens zwei Tage nach dem Ende des Majors ihre Memoiren "Unstoppable - my life so far" (Nicht aufzuhalten - mein bisheriges Leben) veröffentlichen.

Weitere Wildcards gingen u.a. an Taylor Townsend (USA) sowie die Vorjahrs- Juniorensiegerin Kayla Day (USA) und die Französin Amandine Hesse. Bei den Herren gingen sechs der acht Wildcards an US- Amerikaner, angeführt von Taylor Fritz und Bjorn Frantangelo. Im Austausch mit den French Open bzw. den Australian Open erhielten der Franzose Geoffrey Blancaneaux und der Australier Alex de Minaur "Freikarten" für den Hauptbewerb.