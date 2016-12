Marcel Hirschers Jagd nach dem Weihnachtsrekord

Obwohl es in der beeindruckenden Karriere des Salzburgers am Heiligen Abend skurrilerweise noch nie so richtig nach "Glanz & Glamour" beim Finale ausgesehen hat. Denn Hirscher war in der Stillen & Heiligen Nacht bisher in der Gesamt- Weltcup- Wertung höchstens auf Platz zwei.

Foto: AP, Christoph Birbaumer

Heuer ist das anders: Erstmals wird der 27- Jährige als Führender unterm festlichen Baum stehen.

Und peilt beim Nachtslalom von Madonna di Campiglio am Donnerstag auch einen neuen, persönlichen Weihnachts- Rekord an Weltcup- Punkten an. Derzeit hält er bei 553 - mit Platz 1 oder 2 würde Hirscher die bisherige Bestmarke von 621 aus dem Vorjahr übertreffen. Und das kann klappen: In den jüngsten 13 Slalom- Rennen kam Marcel nur zweimal nicht ins Ziel (Wengen im Jänner, Japan im Februar) - sonst landete er immer auf den ersten beiden Rängen!

Top- Saison von Hirscher trotz Abstimmungsproblemen

Ein Punkte- Rekord als Weihnachtsgeschenk - ein klarer Beweis für eine weitere Top- Saison. "Schaut aus, als würde es leicht von der Hand gehen. Aber dem ist absolut nicht so. Ich kämpfe mit Abstimmungsproblemen", seufzt Hirscher. Auch am Mittwoch absolvierte er in Alta Badia fünf Trainingsfahrten - ohne beim Setup den Stein der Weisen zu finden. Danach ging’s im Helikopter nach Madonna. Ein erster Check aus der Luft ergab: (Noch) kein Drohnen- Verkehr ...

Georg Fraisl/Madonna, Kronen Zeitung