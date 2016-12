Marcel Hirscher stellte unsere Ski- Ehre wieder her

Und auch auf der Piste zündeten die Gastgeber ihr Feuerwerk: Vier Franzosen lagen voran, als sich Marcel Hirscher als Halbzeit- Führender in den zweiten Durchgang stürzte. Neben dem eigenen Druck noch jenen einer ganzen Nation auf den Schultern, die ihre rot- weiß- rote Ski- Ehre nach den Speed- Debakeln wiederhergestellt sehen wollte. "Aber ich kann nicht jedes Wochenende der Retter einer Nation sein, muss mich nur auf meine Leistung konzentrieren", blendete Marcel die letzten österreichischen Auftritte aus. War fokussiert. Und lieferte.

Foto: AP

"Stand kurz vor einem Ausfall"

"Sieben Tore vor dem Ende stand ich kurz vor einem Ausfall, denn trotz der schwierigen Sichtverhältnisse habe ich voll riskiert", so der Salzburger. Der sich am Ende nur Premierensieger Faivre geschlagen geben musste: "Meine Läufe waren echt gut, aber er war diesmal unschlagbar, ich ziehe meinen Hut", so "Maschine Marcel", der zum 26. Mal in den letzten 31 Riesentorläufen auf dem Podest stand. "Daher war dieses Wochenende mit den insgesamt 100 Punkten extrem positiv", sagte der 27- Jährige, der am Montag daheim einen Ruhetag einlegt, dann auf der Reiteralm trainiert, ehe erneut Rennen in Val d'Isere warten.