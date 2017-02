Marcel Hirscher: "Jetzt lassen wir's krachen!"

"Es war schlicht ein perfekter Tag", jubelte Hirscher über seine insgesamt dritte Medaille bei der WM in St. Moritz. Er hakte aber auch ein: "Noch viel emotionaler war die Heim- WM in Schladming. Trotzdem war es eine überragende Zeit hier in St. Moritz. Heute werden wir es ordentlich krachen lassen, dann sehen wir weiter."

Feller: Kreuzschmerzen, dann Silber

Vizeweltmeister Manuel Feller konnte sein Glück kaum fassen. "Gestern habe ich noch geweint, weil ich so schlimme Kreuzschmerzen hatte - jetzt sind es Tränen der Freude. Ich kann's noch gar nicht glauben. Ich möchte mich bei all meinen Betreuern bedanken, die einen tollen Job gemacht haben", sagte er, während er vor Glück weinte.

Hier sehen Sie seinen Lauf im Video:

Video: ORF

Neureuthers letzte WM?

Und auch Felix Neureuther, laut Manuel Feller "fast ein Teamkollege von uns", war überwältigt: "Das ist vielleicht meine letzte WM und dann mache ich eine Medaille. Das ist wirklich überragend, einfach unglaublich!"