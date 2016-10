Marcel Hirscher: "Derzeit brennt der Hut!"

Normalerweise sind Zeiten "treue Verbündete" des Marcel Hirscher. Alleine im Weltcup schwang der 27- Jährige schon 39- mal mit der schnellsten ab. Aber diesmal scheint die Uhr ausnahmsweise gegen ihn zu laufen. Unbarmherzig. Und viel zu schnell.

"Schwierig in die Top 15 zu kommen"

Nur drei Tage sind es noch, bis er sich in Sölden erstmals im Weltcup- Winter 2016/2017 aus dem Starthaus stößt. Der Auftakt in jene Saison, in der er als erster Skirennläufer der Geschichte zum sechsten Mal den Gesamtweltcup gewinnen könnte. Aber an die große Kugel wagt er im Moment nicht zu denken "Es wird beim derzeitigen Stand sogar schwierig, in die Top 15 zu kommen", sagt der Mann, der beim Auftakt zuletzt viermal in Serie auf dem Podest stand, stattdessen sogar. Grund für seinen Pessimismus sind die bislang enttäuschenden Zeiten.

Foto: GEPA

Hirscher- Trainer Mike Pircher bestätigt: "Er war wirklich nie ganz vorne dabei. Leute wie Philipp Schörghofer oder Christoph Nösig waren meist deutlich schneller!" Nachsatz: "Aber das war in den letzten Jahren vor Sölden auch nicht viel anders." Doch da widerspricht ihm Hirscher. "Aber heuer ist es ärger als sonst. Derzeit brennt der Hut - und das ist nicht gelogen!"

Selbst fühle er sich grundsätzlich sehr gut, wie er erklärt: "Doch ich bringe wirklich keine Zeit herunter!" Er, Vater Ferdinand und die Betreuer tüftelten deshalb auch gestern stundenlang, bastelten an neuen Abstimmungen. Möglich, aber auch, dass er am Sonntag auf eine Vorsaison zurückgreift. "Es gibt Lösungsansätze. Aber ob die schon jetzt für Sölden fruchten, sei dahingestellt", meint er. Viel Zeit bleibt schließlich wirklich nicht mehr.