Marc Janko: Kein Kontakt zu Rapid und Austria

Vor wenigen Wochen brodelte die Gerüchteküche. So würden die beiden Wiener Großklubs großes Interesse an Marc Janko zeigen. "Ich kann mir prinzipiell vieles vorstellen. Zu diesem Gerücht muss ich ganz klar sagen, dass ich weder mit der Austria noch mit Rapid gesprochen habe", stellt der 33- jährige Niederösterreicher nun klar.

Sein auslaufender Vertrag bei Basel macht ihn nicht nervös: "Der Verein weiß, was sie an mir haben. Wenn es nicht weitergehen sollte, wird sich etwas anderes Gutes ergeben. "Ich bin nicht mehr Anfang 20, dass ich da unruhig werde", so Janko.

Karriereende kein Thema

Und auch ein Karriereende ist für ihn kein Thema: "Ich bin heuer den besten Ausdauertest meines Lebens gelaufen. Ich fühle mich momentan gut in Schuss, bin fit. So lange ich keine Wehwehchen habe und so lange es mir Spaß macht, möchte ich spielen, und das ist aktuell absolut der Fall. Wenn es so bleibt, dann sicher noch ein paar Jahre."

Im Nationalteam hat der Stürmer noch einiges vor, auch wenn er gegen Moldawien zu Beginn nur auf der Bank saß. "Natürlich will ich immer spielen, aber Guido Burgstaller ist in Top- Form, ich habe gerade eine Verletzungspause hinter mir. Somit war die Entscheidung des Teamchefs absolut legitim."

Die WM- Qualifikation hat für den 62- fache Teamspieler einen großen Stellenwert:" Wir haben noch alle Chancen. Wenn wir Erster werden wollen, müssen wir aber wohl die restlichen fünf Spiele gewinnen. Für mich ist es nach wie vor eine große Ehre, für Österreich zu spielen. Ich schöpfe da eher Kraft daraus."