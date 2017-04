Marc Gini beendet seine Ski- Karriere

Das passiert heute in der weiten Sportwelt abseits unserer Top- Storys - von Fußball über Boxen und Leichtathletik bishin zu Tennis:

18.23 Uhr: +SKI ALPIN+

Marc Gini beendet Karriere

Der Schweizer Slalomspezialist Marc Gini, Gewinner eines Weltcup- Torlaufes 2007 auf der Reiteralm, beendet am Sonntag bei den Schweizer Meisterschaften in Davos seine Karriere. Der 32- Jährige war in seiner Karriere immer wieder von Verletzungen gebremst worden.

13:47 Uhr: +FUSSBALL+

Liverpools Mane fällt mit Knieverletzung bis Saisonende aus

Der frühere Salzburg- Star Sadio Mane fällt wegen seiner Knieverletzung bis Saisonende aus. Der Flügelspieler vom englischen Premier- League- Klub Liverpool muss sich laut Trainer Jürgen Klopp mit ziemlicher Sicherheit einer Operation unterziehen. "Es ist unmöglich, dass er in dieser Saison noch spielt", sagte Klopp am Freitag in einer Pressekonferenz.

Mane hat in dieser Saison 13 Ligatore für den aktuellen Tabellendritten erzielt. Die Verletzung zog sich der 24- jährige Senegalese vergangenes Wochenende beim 3:1- Sieg im Lokalduell mit Everton zu. Liverpool gastiert am Samstag beim Marko- Arnautovic- Club Stoke City.

10:21 Uhr: +LEICHTATHLETIK+

Marathon- Olympiasiegerin Sumgong des Dopings überführt

Marathon- Olympiasiegerin Jemima Sumgong ist des Dopings überführt worden. Der Kenianerin wurde laut Angaben des Leichtathletik- Weltverbands (IAAF) vom Donnerstagabend bei einer in dieser Woche vorgenommenen Kontrolle der Gebrauch von EPO nachgewiesen. Die 32- jährige Sumgong hatte im vergangenen Sommer in Rio de Janeiro als erste Läuferin ihres Landes über die 42,195 km Olympia- Gold gewonnen.

Laut IAAF- Angaben wurde Sumgong bei einer unangekündigten Trainingskontrolle in Kenia positiv getestet. Sie sollte vor dem Boston- Marathon am Montag kommender Woche als Siegerin der Wettkampfserie World Marathon Majors eine Prämie von 250.000 Dollar (rund 234.400 Euro) erhalten. In einer Stellungnahme der Veranstalter hieß es, die Prämie werde erst nach dem Ausgang von Sumgongs Fall vergeben.

10:15 Uhr: +BASKETBALL+

Chicago verbessert Chance auf Sprung ins NBA- Play- off

Die Chicago Bulls haben ihre Chancen auf das Erreichen der Play- offs in der NBA verbessert. Mit einem 102:90 bei den Philadelphia 76ers am Donnerstag holte der Serienmeister der 1990er- Jahre den fünften Sieg in den vergangenen sechs Spielen. Chicago liegt im Rennen um die acht Play- off- Plätze der Eastern Conference aktuell auf Platz sieben. Bester Akteur der Bulls war Jimmy Butler, der mit 19 Punkten, 10 Rebounds und 10 Assists ein "triple- double" verbuchte.

Ergebnisse der NBA vom Donnerstag:

Atlanta Hawks - Boston Celtics 123:116

Philadelphia 76ers - Chicago Bulls 90:102

Orlando Magic - Brooklyn Nets 115:107

Indiana Pacers - Milwaukee Bucks 104:89

New York Knicks - Washington Wizards 103:106

Portland Trail Blazers - Minnesota Timberwolves 105:98

09:55 Uhr: +EISHOCKEY+

NHL: Ottawa holt Play- off- Ticket, Toronto muss warten

Die Ottawa Senators haben sich in der NHL den vorletzten Platz für das diesjährige Play- off gesichert. Die Kanadier setzten sich am Donnerstag bei den Boston Bruins mit 2:1 nach Penaltyschießen durch. Die Toronto Maple Leafs hingegen verpassten dieses Ziel nach einer 1:4- Heimniederlage gegen Tampa Bay. Die Ausgangslage für Toronto, das letzte Play- off- Ticket zu ergattern, ist dennoch nach wie vor gut. Zwei Runden vor Ende des Grunddurchgangs beträgt der Vorsprung des Traditions- Teams auf Tampa Bay und die New York Islanders noch drei Zähler. Toronto hat die entscheidende Saisonphase in den vergangenen drei Saisonen immer verpasst.

Ergebnisse der NHL vom Donnerstag:

Florida Panthers (mit Vanek) - St. Louis Blues 3:6

Dallas Stars - Nashville Predators 3:7

Colorado Avalanche - Minnesota Wild 3:4

Arizona Coyotes - Vancouver Canucks 4:3

San Jose Sharks - Edmonton Oilers 2:4

New Jersey Devils - Pittsburgh Penguins 4:7

Toronto Maple Leafs - Tampa Bay Lightning 1:4

Boston Bruins - Ottawa Senators 1:2 n.P.

Carolina Hurricanes - New York Islanders 0:3

Columbus Blue Jackets - Winnipeg Jets 4:5

Anaheim Ducks - Chicago Blackhawks 4:0

Los Angeles Kings - Calgary Flames 1:4

07:59 Uhr: +TAGESPROGRAMM+

Das bringt der Sport- Freitag

FUSSBALL

Sky Go Erste Liga/27. Runde

18:30 Uhr: LASK Linz - SV Horn

18:30 Uhr: FC Liefering - Blau- Weiß Linz

18:30 Uhr: FC Wacker Innsbruck - SC Wiener Neustadt

20:30 Uhr: SC Austria Lustenau - WSG Swarovski Wattens

TENNIS

Charleston WTA- Turnier (South Carolina)

Monterrey WTA- Turnier

Davis Cup/Europa- Afrika- Zone 1/2. Runde

10 Uhr: Weißrussland - Österreich (Gerasimow - G. Melzer, Iwaschka - J. Melzer)

Davis Cup/Viertelfinale

4 Uhr: Australien - USA

14 Uhr: Belgien - Italien

14 Uhr: Frankreich - Großbritannien

15 Uhr: Serbien - Spanien

MOTORSPORT

Wolfsberg Lavanttal- Rallye (ÖM)

Ajaccio Korsika- Rallye (WM)

FORMEL 1

4 Uhr: Shanghai GP von China: 1. Training

8 Uhr: 2. Training

RADSPORT

Baskenland- Rundfahrt (World Tour, mit Preidler, Konrad, Mühlberger)

EISHOCKEY

EBEL/Finale/best- of- seven/4. Spiel

20:15 Uhr: KAC - UPC Vienna Capitals

HANDBALL

HLA/Oberes Play- off/10. Runde

19:30 Uhr: Moser Medical UHK Krems - Alpla HC Hard

GOLF

14 Uhr Augusta Masters (mit Wiesberger ab 14:55 Uhr MESZ)

TISCHTENNIS

Champions League/Damen/Halbfinale/Rückspiel

18:30 Uhr: Berlin eastside - Linz AG Froschberg

Champions League/Herren/Halbfinale/Rückspiel

19 Uhr: Borussia Düsseldorf (Fegerl) - AS Pontoise Cergy

GEWICHTHEBEN

Split EM (Männer: 105 kg mit Forster, 94 kg mit Zivkovic)

07:40 Uhr: +SCHWIMMEN+

Staber erbrachte in Eindhoven über 400 m Lagen WM- Limit

Lagen- Spezialist Patrick Staber hat am Donnerstag zum Auftakt des viertägigen Swim Cup in Eindhoven über die 400- m-Distanz das Limit für die Budapester Langbahn- WM erbracht. In der persönlichen Bestmarke von 4:19,31 Minuten blieb der Athlet von SVS Schwimmen um 1,17 Sekunden unter der vom Österreichischen Schwimmverband (OSV) geforderten Norm.

Sein Klubkollege Christopher Rothbauer wurde wie Staber Final- Zweiter, seine persönliche Bestzeit über 200 m Brust von 2:12,53 Minuten lag aber 12/100 über der WM- Norm. Rothbauer fehlen nun nur noch 1,44 Sekunden auf den bald 16 Jahre alten, von Maxim Podoprigora gehaltenen OSV- Rekord. Lisa Zaiser vom ASV Linz verpasste über 200 m Kraul in 1:59,94 Minuten eine WM- Entsendung um 8/100. Vergangene Woche hatte Felix Auböck in Indianapolis das Limit für die für 23. bis 30. Juli angesetzten Weltmeisterschaften erreicht.

21:12 Uhr: +GOLF+

Rückenverletzung stoppt Dustin Johnson

Der Weltranglisten- Erste Dustin Johnson hat nach einem Sturz auf einer Treppe beim Spielen mit seinem Sohn Tatum auf das Antreten im Masters verzichten müssen. Der US- Amerikaner, der mit Paulina Gretzky liiert ist, erklärte kurz vor seinem geplanten Abschlag in Augusta (Georgia) wegen einer Rückenblessur seinen Rückzug.

In der Früh hatte sich der Manager Johnsons noch optimistisch gezeigt. Johnson sei im Lendenbereich wieder mobil, es gehe in die richtige Richtung, hatte Joey Diovisalvi erklärt. Der 32- Jährige war am Vortag in dem gemieteten Haus ausgerutscht und hatte sich verletzt. Vor seinem geplanten Start schlug er auf der Driving Range einige Bälle ab, ging dann zum ersten Tee, ehe er ins Clubhaus zurückkehrte. Johnson hatte seine jüngsten drei Turniere gewonnen und galt als Topfavorit des Masters.

19:55 Uhr: +EISHOCKEY+

Südkoreas Frauen- Team gewann gegen Nordkorea

Erstmals seit elf Jahren sind einander am Donnerstag Eishockey- Teams aus Süd- und Nordkorea gegenübergestanden. Die Frauen- Mannschaft aus dem Süden gewann in Gangneung, dem Schauplatz der Olympischen Spiele 2018, das WM- Spiel (Division II) gegen das Team des nördlichen Teils der Halbinsel mit 3:0. Am Freitag folgt in Nordkoreas Hauptstadt Pjöngjang im Rahmen der Qualifikation des Asien- Cups erstmals ein Vergleich der Frauen- Nationalteams.

19:03 Uhr: +FUSSBALL+

Ex- England- Teamchef Hodgson wird Berater in Australien

Der frühere englische Teamchef Roy Hodgson geht als Berater in die Australian Football League (AFL). Laut britischen Medien wird der 69- Jährige den Erstligisten Melbourne City vorerst bis zum Ende der australischen Saison als Berater unterstützen. Hodgson soll in Melbourne sämtliche Altersgruppen des Vereins betreuen.

Melbourne City ist Partnerklub des englischen Erstligisten Manchester City. In der AFL- Tabelle belegt Melbourne derzeit den vierten Platz. Für Hodgson ist es der erste Job seit seinem Rücktritt nach dem blamablen Ausscheiden Englands bei der EURO 2016. Im Achtelfinale waren die "Three Lions" durch ein 1:2 gegen Außenseiter Island gescheitert.

18:06 Uhr: +RADSPORT+

Konrad bei Baskenland- Tour weiter Fünfter

Der Niederösterreicher Patrick Konrad hat auf der vierten Etappe der Baskenland- Rundfahrt am Donnerstag seinen fünften Gesamtrang behalten. Auf der 174- km- Fahrt von San Sebastian über zwei Pässe nach Bilbao klassierte sich der Radprofi des deutschen Bora- Rennstalls an der sechsten Stelle.

Der Slowene Primoz Roglic feierte mit zwei Sekunden Vorsprung einen Solosieg und war Gesamtzweiter, eine Sekunde hinter dem Spanier David de la Cruz. Konrad hat wie die vor ihm platzierten Michal Kwiatkowski (POL/3.) und Alejandro Valverde (ESP/4.) drei Sekunden Rückstand. Am Freitag warten auf der vorletzten Etappe nach Eibar sechs Pässe, davon drei der ersten Kategorie.

17:27 Uhr: +FUSSBALL+

Katar kürzt WM- Budget für 2022

Die Kosten für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar sollen deutlich niedriger ausfallen als bislang veranschlagt. Organisationskommitee- Chef Hassan Al Thawadi sagte dem US- Nachrichtenportal CNN, das Turnier- Budget werde um 40 bis 50 Prozent gekürzt. Das Organisationskomitee geht davon aus, dass die Infrastruktur für das Turnier nur noch zwischen 7,5 und 9,4 Milliarden Euro kosten wird. Der Großteil dieses Geldes soll für den Bau neuer Stadien und Trainingsplätze verwendet werden.

17:11 Uhr: +FUSSBALL+

Berufungskommission hob Sperre von Al- Mohannadi auf

Die Berufungskommission des Fußball- Weltverbandes hat am Donnerstag die einjährige Sperre gegen den Funktionär Saoud Al- Mohannadi aufgehoben. Der Vize- Präsident des Verbandes Katars und Asiens war Mitte November 2016 von der Ethikkommission der FIFA bestraft worden, weil er nicht als Zeuge in einer Untersuchung kooperiert hatte. In der Begründung hieß es, dass die Beweise unzureichend gewesen seien. Die Sperre hatte Al- Mohannadi daran gehindert, für einen Sitz im FIFA- Council zu kandidieren.

16:24 Uhr: +SKI ALPIN+

Byggmark beendet Karriere

Slalomspezialist Jens Byggmark hat seine Karriere beendet. Der 31- jährige Schwede gewann in seiner Karriere im Jänner 2007 zwei Weltcup- Torläufe in Kitzbühel, bei der WM 2011 in Garmisch- Partenkirchen erreichte er Silber. Im abgelaufenen Winter verzichtete er seit Jänner wegen anhaltender Kniebeschwerden auf Renneinsätze.

16:10 Uhr: +FUSSBALL+

Putsche verlängert Vertrag bei Cape Town City

Roland Putsche wird zwei weitere Jahre für Cape Town City in der südafrikanischen Liga spielen. Wie der aktuelle Tabellenführer der Premiership am Donnerstag bekannt gab, verlängerte der 26- jährige Kärntner seinen Vertrag. Putsche spielt seit vergangenem Sommer für das Team aus Kapstadt, davor war er sechs Jahre für den WAC tätig.

14:58 Uhr: +MOTOCROSS+

Matthias Walkner Dritter in Abu Dhabi!

Motocross- Fahrer Matthias Walkner (30) hat seine Jagd auf den Rallye- WM- Titel mit einem dritten Rang bei der "Abu Dhabi Desert Challenge" gestartet. Nächste Station der fünfteiligen WM- Serie "FIM Cross- Country Rallies Championship 2017" ist vom 17. bis 22. April Katar. Der Salzburger lag in Abu Dhabi auf seiner KTM hinter seinem britischen Teamkollegen Sam Sunderland und dem Chilenen Pablo Quintanilla auf Husqvarna. "Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis und meiner Leistung. Eine Top- 3-Platzierung war das von mir angepeilte Ziel und dieses konnte ich erreichen", sagte Walkner, der sich auf eine kleine Pause nach den fünf Tagen bei 45 Grad in den Dünen freute.

13:59 Uhr: +TENNIS+

Gerald Melzer eröffnet Davis- Cup- Duell!

Gerald Melzer eröffnet am Freitag in Minsk im Davis- Cup- Duell mit Weißrussland gegen Egor Gerasimow. Danach folgt die Begegnung Jürgen Melzer gegen Ilja Iwaschka. Das ergab die Auslosung für das Zweitrunden- Treffen der Tennis- Herren der Europa- Afrika- Zone I. Es geht um das Erreichen des Weltgruppen- Play- off im Herbst.

Auslosung (jeweils live ORF Sport +):

Freitag (10.00):

Egor Gerasimow - Gerald Melzer

Ilja Iwaschka - Jürgen Melzer

Samstag (12.00):

Iwaschka/Max Mirnyi - Julian Knowle/Alexander Peya

Sonntag (10.00):

Iwaschka - G. Melzer

Gerasimow - J. Melzer

13:30 Uhr: +BASKETBALL+

Vier Millionen Schmerzensgeld für NBA- Star!

Der Schweizer NBA- Profi Thabo Sefolosha erhält laut US- Medienberichten von der Stadt New York eine Schmerzensgeldzahlung von vier Millionen US- Dollar (3,75 Mio. Euro). Der dunkelhäutige Basketballer der Atlanta Hawks war im April 2015 von fünf Polizisten bei einer Festnahme schwer verletzt worden.

12:44 Uhr: ++FUSSBALL++

Ex- FIFA- Vize Chung will vor CAS gegen Sperre vorgehen

Der frühere FIFA- Spitzenfunktionär Chung Moon- joon will gegen seine Sperre vorgehen. Der Ex- Vizepräsident des Fußball- Weltverbandes kündigte am Donnerstag in Seoul an, vor den Internationalen Sportgerichtshof (CAS) zu ziehen. Er wolle den Reformprozess bei der in den vergangenen Jahren von Skandalen rund um Ex- Präsident Joseph Blatter erschütterten FIFA fördern. Dazu gehöre auch die CAS- Anrufung.

Der Südkoreaner war im Oktober 2015 von der FIFA- Ethikkommission für sechs Jahre gesperrt worden. Dem mittlerweile 65- jährigen Chung waren Verstöße im Zusammenhang mit Südkoreas gescheiterter Bewerbung um die WM 2022 zur Last gelegt worden. Die Berufungskommission der FIFA reduzierte im vergangenen Juli die Sperre des Industriellen- Sohns von sechs auf fünf Jahre.

Durch die Suspendierung musste Chung seine Präsidentschafts- Kandidatur als Gegenbewerber zu Blatter aufgeben. Der Schweizer Blatter wurde im Dezember 2015 selbst gesperrt. In der Ethik- und der Berufungskommission seien noch immer "Schlüsselmitglieder", die von Blatter bestellt wurden, sagte Chung nun in Seoul. Daher stünde die FIFA- Reform erst am Anfang.

10:35 Uhr: ++EISHOCKEY++

New York Rangers treffen im Play- off auf Montreal Canadiens

Die New York Rangers haben am Mittwoch in der NHL bei den Washington Capitals mit 0:2 verloren. Michael Grabner spielte 16:43 Minuten und stand bei einem Gegentreffer auf dem Eis. Mittlerweile steht mit den Montreal Canadiens auch der erste Gegner in den Play- offs der Eastern Conference fest. Der kanadische Klub musste sich bei den Buffalo Sabres 1:2 geschlagen geben.

Die Rangers haben in dieser Saison gegen die Canadiens noch nichts geholt, alle drei Spiele gingen verloren. Gut sind indes die Erinnerungen an 2014, als im direkten Duell das Conference- Finale gewonnen wurde, womit auch Österreichs NHL- Export und damaliger Canadiens- Star Thomas Vanek das Stanley- Cup- Finale verpasste. Montreal hat seit Februar mit dem früheren Boston- Langzeittrainer Claude Julien einen neuen Coach.

Bestes Hauptrunden- Team und Gewinner der "Presidents' Trophy" sind die Washington Capitals. Das war auch bereits vergangene Saison der Fall, damals scheiterte der Hauptstadt- Verein in der zweiten Play- off- Runde gegen den späteren Stanley- Cup- Sieger Pittsburgh Penguins.

09:34: ++GOLF++

Golfstar Dustin Johnson verletzt - Start beim Masters offen

Golfstar Dustin Johnson muss um seinen Start beim 81. Masters in Augusta bangen. Der Titelfavorit aus den USA verletzte sich bei einem Sturz von einer Treppe in seinem gemieteten Haus am Mittwochnachmittag am Rücken, wie sein Manager David Winkle mitteilte. Es sei unsicher, ob der Weltranglistenerste fähig sei, am mit zehn Millionen Dollar dotierten Major- Turnier teilzunehmen.

Johnson wurde geraten, in Ruhelage zu verweilen. Der 32- Jährige, der zuletzt drei Turniersiege en suite gefeiert habe, bekam außerdem entzündungshemmende Medikamente und Kältebehandlungen, um vielleicht doch noch am (heutigen) Donnerstagnachmittag (Ortszeit) in Augusta abschlagen zu können.

08:17 Uhr: ++FORMEL 1++

Sao Paulo plant Verkauf von WM- Rennstrecke

Sao Paulo Bürgermeister Joao Doria plant den Verkauf der Formel- 1-Rennstrecke von Interlagos und rechnet mit Bernie Ecclestone als Bieter. Die Veräußerung soll der Zukunftssicherung des Brasilien- Grand- Prix dienen. Ex- F1- Geschäftsführer Ecclestone bestätigte diesbezügliche Gespräche, brachte aber auch den neuen Formel- 1-Eigentürmer Liberty Media als möglichen Interessenten ins Spiel.

Der Kurs in Interlagos gehört der Stadt Sao Paulo, der Verkauf soll Teil einer 7 Milliarden Real (2,11 Mrd. Euro) umfassenden Privatisierungswelle sein. Durch diese sollen die Finanzen der Metropole aufgebessert werden. In Folge eines Eigentürmerwechsel könnte die Infrastruktur beim einzigen WM- Rennen Südamerikas aufgebessert werden. Darin könnte ein Hotel, Luxus- Appartements und ein nach dem dreifachen brasilianischen Weltmeister Ayrton Senna benanntes Museum inkludiert sein.

08:03 Uhr: ++FUSSBALL++

ManCity- Eigentümer kauften uruguayischen Zweitligisten

Die Eigentümer des englischen Premier- League- Klubs Manchester City, die City Football Group (CFG), haben am Mittwoch den uruguayischen Zweitligisten Atletico Torque erworben. "Diese Investition ermöglicht unserer Organisation, die Verbindungen nach Uruguay zu vertiefen und die lokalen und südamerikanischen Talente zu entdecken und entwickeln", hieß es auf der City- Homepage.

Darüber hinaus ist die City Football Group auch eine Kooperationsvereinbarung mit dem venezolanischen Erstligisten Atletico Venezuela eingegangen. CFG besitzt zudem die Clubs New York City aus der Major League Soccer (MLS) und Melbourne City aus der australischen A- League bzw. hat Anteile am japanischen Erstligisten Yokohama F Marinos.

08:01 Uhr: ++TAGESÜBERBLICK++

Das bringt der Sport- Donnerstag

TENNIS

Charleston WTA- Turnier(South Carolina)

Monterrey WTA- Turnier

Davis Cup, 12 Uhr Minsk: Auslosung Weißrussland - Österreich (Europa- Afrika- Zone 1, 2. Runde)

RADSPORT

Baskenland- Rundfahrt (World Tour, mit´Preidler, Konrad, Mühlberger) (live auf Eurosport)

EISHOCKEY

17:50 Uhr Länderspiel: Österreich - Schweden

VOLLEYBALL

DenizBank Volley League/Herren/Finale/best- of- seven/1. Spiel

20:20 Uhr: K/Bleiburg SK Posojilnica Aich/Dob - Hypo Tirol

GOLF

14 Uhr Augusta Masters (mit Wiesberger ab 18:13 Uhr MESZ live auf Sky Sport ab 21 Uhr)

GEWICHTHEBEN

EM in Split