Marc Bartra schwer verletzt: OP gut verlaufen

Abwehsrspieler Marc Bartra ist bei den Explosionen am Teambus von Splittern der zerbrochenen Scheiben verletzt worden. "Ich saß in der hintersten Reihe neben Marc Bartra, der von Splittern der zerborstenen Rückscheibe getroffen wurde", sagte Tormann Roman Bürki.

"Der Bus bog auf die Hauptstraße ein, als es einen Riesenknall gab - eine regelrechte Explosion", betonte der BVB- Profi. Dann hätten sich die Spieler geduckt und auf den Boden gelegt. "Wir wussten ja nicht, ob noch mehr passiert."

Wie BVB- Pressesprecher Sascha Fligge gegenüber deutschen Medien mitteilte, ist die Operation von Marc Bartra gut verlaufen. Wie lange er ausfallen wird, ist derzeit noch unklar. "Wir hoffen alle sehr, dass er schnell wieder gesund wird", so Fligge.

Das Viertelfinal- Hinspiel gegen den AS Monaco wurde auf Mittwochabend (18.45 Uhr) verschoben. Die Dortmunder Polizei bereitet sich nach eigenen Angaben auf einen Großeinsatz vor und will mit verstärkten Kräften für Sicherheit sorgen.

"Wir werden heute natürlich mit starken Kräften hier vor Ort sein im Stadion, werden aber auch versuchen, unser Möglichstes tun, natürlich die Mannschaften zu schützen", sagte Nina Vogt, Sprecherin der Dortmunder Polizei, Mittwoch früh im ZDF. "Wir stehen da mit beiden Vereinen und auch mit allen Sicherheitsbehörden in sehr engem Kontakt."

Münchner Polizei prüft Sicherheitskonzept für Bayern- Spiel

Nach der Attacke in Dortmund will auch die Münchner Polizei ihr Sicherheitskonzept für den Klassiker zwischen dem FC Bayern und Real Madrid am Mittwochabend noch einmal überprüfen. Die Verantwortlichen werden nach Angaben eines Sprechers am Vormittag über mögliche Konsequenzen für das Viertelfinal- Hinspiel in der Champions League beraten.