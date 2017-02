ManUnited und Arsenal mit Pflichtsiegen

Arsenal und Manchester United haben am Samstag im Kampf um die Champions- League- Plätze in der englischen Premier League Pflichtsiege gefeiert. Die "Gunners" setzten sich nach zwei Niederlagen in Folge dank eines Doppelpack von Alexis Sanchez (34., 93./Elfer) gegen den 18. Hull City 2:0 durch. Die "Red Devils" behielten zu Hause gegen den Sebastian- Prödl- Klub Watford auch 2:0 die Oberhand.