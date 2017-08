ManUnited mit nächstem Kantersieg: 4:0 in Swansea!

Dank eines Triple- Packs binnen vier Minuten hat Manchester United in der englischen Premier League auch im zweiten Saisonspiel einen 4:0- Sieg gefeiert. Im Auswärtsspiel bei Swansea am Samstag trafen Romelu Lukaku, Paul Pogba und Anthony Martial in der 80., 82. und 83. Minute. Die Pausenführung für die Gäste aus Manchester hatte in der Schlussminute der ersten Spielhälfte Eric Bailly erzielt.