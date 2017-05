ManUnited- Jungstar Rashford schießt Celta k.o.!

Manchester United hat sich eine gute Ausgangsposition für den Aufstieg ins Finale der Europa League verschafft! Englands Rekordmeister feierte im Semifinal- Hinspiel gegen Celta Vigo einen 1:0- Auswärtssieg und hat damit im Rückspiel in einer Woche im Old Trafford alle Trümpfe in der Hand. Das entscheidende Tor erzielte Marcus Rashford in der 67. Minute aus einem Traum- Freistoß.